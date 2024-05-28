انت الأن تتابع خبر لن تصدق فوائدها.. عشبة رهيبة للبشرة للتبييض وإعادة النضارة من جديد هترجع بشرتك تنور زي القمر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسعى كل امرأة أو فتاة إلى امتلاك بشرة فاتنة، ناعمة، خالية من الشوائب والتجاعيد، ولذا، تجتهد كل واحدة في البحث عن الوسائل الطبيعية الآمنة للعناية بالبشرة، وهنا يأتي دور بذور الكتان كحل مثالي وفعّال لإعادة الحيوية والإشراق للبشرة، وجعلها أكثر جمالاً وتألقاً، ولا سيما أن هذه البذور تحمي الجلد من التجاعيد والخطوط الدقيقة، مما يجعل مظهر الشخص أصغر سناً من عمره الحقيقي، وكما أنها تساهم في معالجة المشكلات الشائعة مثل الهالات السوداء حول العينين والفم، وفيما يلي، سنقدم لكم طريقة استخدام بذور الكتان وأبرز الفوائد التي تقدمها في علاج مختلف مشاكل البشرة.

مكونات وصفة بذور الكتان للبشرة

حوالي ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

ما يعادل ملعقة كبيرة من جل الصبار.

يكفي استخدام ملعقة صغيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند مع الجلسرين.

كبسولة واحدة من فيتامين e.

ورقتين لورا.

كوب من الماء.

خطوات تجهيز الوصفة