انت الأن تتابع خبر ثلاثة اطعمة شهيرة لاكنها مهملة تحسن صحة القلب تخفض الكوليسترول في الدم وترفع المناعة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تُعلن الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، عن الفوائد الصحية العديدة للمكسرات مثل الجوز، اللوز، والفستق السوداني
وأوضحت
- أن هذه المكسرات غنية بالعناصر الغذائية التي تعزز صحة القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى محتواها العالي من مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتقي من الأمراض المزمنة.
- وأضافت الدكتورة نهلة أن الفستق السوداني يحتوي على الألياف الغذائية التي تدعم صحة القلب وتساهم في تحسين وظائف الجهاز الهضمي، كما أنه مصدراً جيداً للمغنسيوم والبوتاسيوم الضروريين للحفاظ على صحة القلب. إلى جانب ذلك، تنوه إلى أن الدهون غير المشبعة الموجودة في المكسرات تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار وتحمي من أمراض القلب.
للتوضيح
- ذكرت الدكتورة أيضًا أن اللوز يعتبر مصدراً غنياً بأوميجا 3، التي تعزز صحة القلب وتقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب، وهو غني بالبروتين الذي يعمل على بناء العضلات وإصلاح الأنسجة، ويحتوي على مضادات الأكسدة التي تقي من أمراض القلب.
- هذه المعلومات تؤكد الأهمية الصحية لإدراج المكسرات ضمن النظام الغذا؈ي اليومي لتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض. تشير هذه المعطيات إلى الدور الكبير الذي تلعبه المكسرات في تحسين الصحة العامة وتدعم نتائج العديد من الدراسات العلمية الأخرى التي تناولت فوائد هذه الأغذية