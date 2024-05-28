ثلاثة اطعمة شهيرة لاكنها مهملة تحسن صحة القلب تخفض الكوليسترول في الدم وترفع المناعة

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رياض - احمد صلاح - تُعلن الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، عن الفوائد الصحية العديدة للمكسرات مثل الجوز، اللوز، والفستق السوداني

وأوضحت

أن هذه المكسرات غنية بالعناصر الغذائية التي تعزز صحة القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى محتواها العالي من مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتقي من الأمراض المزمنة.

وأضافت الدكتورة نهلة أن الفستق السوداني يحتوي على الألياف الغذائية التي تدعم صحة القلب وتساهم في تحسين وظائف الجهاز الهضمي، كما أنه مصدراً جيداً للمغنسيوم والبوتاسيوم الضروريين للحفاظ على صحة القلب. إلى جانب ذلك، تنوه إلى أن الدهون غير المشبعة الموجودة في المكسرات تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار وتحمي من أمراض القلب.

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