انت الأن تتابع خبر «مفيش ريجيمات قاسية من النهاردة».. الطريقة دي مجربة ومفعولها جبار بتنسف "الكرش" وبتقضى على الدهون في اسبوع فقط.. جربيها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استخدام مشروب النعناع وورق الغار يعتبر طريقة فعّالة للتخلص من دهون الكرش والأرداف بشكل سريع وبدون الحاجة للرجيم أو ممارسة التمارين الرياضية.ة، حيث يتمتع ورق الغار بقدرة مذهلة على تفتيت الدهون الصعبة، بينما يساعد النعناع على تنقية الجسم من السموم وإضفاء النضارة والجمال عليه، وإليكم المكونات وطريقة التحضير للحصول على بطن مسطحة وجسم رشيق وصحي.

طريقة تحضير مشروب ورق الغار والنعناع لإنقاص الوزن

تحتاج لمكونات بسيطة لتحضير مشروب النعناع وورق الغار للتخلص من دهون الجسم وشد ترهلات البطن والأرداف بشكل فعّال، وإليكم المكونات والخطوات:

المكونات:

– ثلاث ورقات من ورق الغار

– ماء مغلي

– عسل نحل حسب الرغبة

الطريقة:

1. في كوب كبير، ضعوا مسحوق النعناع وورق الغار، ثم صبوا الماء الساخن فوقهم وقوموا بالتحريك جيدًا.

2. غطّوا الكوب واتركوه حتى يصبح الشراب فاترًا.

3. شربوا هذا المشروب قبل النوم بساعة لتحقيق أفضل النتائج، ويفضل شربه أيضًا صباحًا ومساءًا للحصول على النتائج الممتازة.

فوائد مشروب ورق الغار والنعناع الرهيبة لنسف الدهون

مشروب النعناع وورق الغار يتمتع بفوائد مذهلة لعملية التخسيس وتحسين الصحة بشكل عام، وإليكم بعض الفوائد الرئيسية:

يعزز حرق السعرات الحرارية بمعدل يصل إلى 2800 سعرة حرارية في الأسبوع.

يقلل من الشهية ويساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من تناول كميات كبيرة من الطعام.

يساعد في تقليل الدهون الزائدة في مناطق مثل البطن والأرداف والفخذين، مما يعزز التناسق والجمال في الجسم.

يساعد في التخلص من رائحة الفم الكريهة ويهدئ آلام الأسنان.

يساعد في طرد السموم من الجسم ومحاربة الفطريات والجراثيم.

يساعد في ترطيب الجلد وحمايته من التشققات.

يعزز إزالة الدهون المتراكمة داخل الجسم ويحمي من الأمراض المرتبطة بالجهاز الهضمي.

يساعد في تقليل الانتفاخ والغازات في البطن والقولون.

باختصار،