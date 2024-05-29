انت الأن تتابع خبر معجزة جبارة لفاكهة رخيصة تقوى عضلة القلب ولها مفعول سحري في تنظيف الكلى والكبد من السموم وتعزيز وظائف الدماغ بشكل مذهل. والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقرير جديد يكشف النقاب عن فوائد الكرز الصحية، حيث أكدت خبيرة التغذية إيرينا مالتسيفا، في تصريحات لموقع سبوتنيك،

على أهمية هذه الفاكهة

في تعزيز صحة القلب وتنقية الكلى والكبد من السموم، بالإضافة إلى دعم وظائف الدماغ. وأشارت مالتسيفا إلى أن الكرز غني بالفيتامينات مثل E وC وB3 وB4 وB5 والمعادن الأساسية كالحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور.

وأضافت

الخبيرة أن الكرز الداكن يحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل البوليفينول والأنثوسيانين، التي تلعب دورًا كبيرًا في حماية الجسم من الجذور الحرة وتقليل مخاطر الشيخوخة والأمراض السرطانية. كما ذكرت أن تناول الكرز بمقادير معتدلة يسهم في الوقاية من تجلط الدم ويقوى عضلة القلب، نظرًا لغناه بمركب الكومارين والبوتاسيوم.

مالتسيفا تشدد كذلك على الفوائد الصحية للكرز الأصفر والأبيض