انت الأن تتابع خبر دخل وقت الرعب فخذوا حذركم .. ليلى عبداللطيف تكشف بالدموع هذا ماسيحدث قبل عيد الأضحى.. (الله يستر) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت ليلى عبداللطيف، العرافة الشهيرة في لبنان، بإصدارها سلسلة من التوقعات الجديدة التي تلمح إلى مخاطر صحية قد تطال عددًا من الدول في الأمد القريب

خلال مشاركتها الأخيرة عبر القنوات الفضائية

لفتت ليلي عبد اللطيف الانتباه إلى احتمالية ظهور فيروسات وأمراض قبل حلول عيد الأضحى المبارك، وحثت على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية المؤكدة لتجنب هذا الخطر المحتمل.

وأوضحت

أن هناك خطرًا يتمثل في ظهور فيروسات مستجدة وسلالات متحورة قد توجه ضربة قوية للصحة العامة في المنطقة. تشتهر عبداللطيف بتوقعاتها التي كثيرًا ما تكون محل جدل، وتستقطب انتباهًا متزايدًا في بداية كل عام جديد بفضل تنبؤاتها السنوية.

أضافة إلى ذلك