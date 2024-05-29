فاكهه الفقراء سعرها رخيص تعالج الإمساك في دقائق وتقي من الشيخوخة المبكرة وتقوى النظر وتمنع ارتفاع السكر بدم

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رياض - احمد صلاح - تعزز سوريا مكانتها كمركز مرموق لزراعة العنب، خاصة في مناطق السويداء، ريف حمص، طرطوس، واللاذقية، التي تعرف بتقديمها لأفضل أنواع العنب،

ما يشير إلى تفوقها في هذا المجال الزراعي. يشتهر العنب بكونه من الفواكه الصيفية التي تسهم في زيادة طاقة الجسم وتقوية مناعته نظرًا لغناه بفيتامين سي، الضروري في مكافحة الفيروسات والبكتيريا.

وأوضح خبراء التغذية أن العنب يحتوي على مضادات أكسدة وفيتامينات تشمل الريسفيراتول ومركبات البوليفينول كالكاتيكين واللوتين والزياكسانثين، التي توفر فوائد صحية شاملة تمنع الشيخوخة المبكرة والالتهابات، خصوصًا في الرئتين، وتساعد في منع تجلط الدم. وبالإضافة إلى ذلك، يعزز العنب صحة القلب من خلال تحسين الدورة الدموية وتنظيم ضغط الدم، مما يخفض من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية.

يذكر أيضاً أن العنب الأسود يلعب دورًا هامًا في التحكم بمستويات السكر في الدم وتقليل مقاومة الأنسولين، وبالتالي يساهم في الحماية من مرض السكري. كما يساعد العنب في منع أنواع مختلفة من السرطان، ويدعم صحة العيون والبشرة، ويحافظ على نمو الشعر ويحسن الهضم ويحمي من الإمساك بفضل محتواه الغني بالألياف.

تكشف هذه المعلومات عن القيمة الغذائية العالية للعنب وأهميته في نظامنا الغذائي اليومي، مما يبرز أهمية زراعة العنب في تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد المحلي في سوريا. تجدد هذه الثمرة أهميتها مع كل موسم، وتؤكد على دورها الفعال في مجال الزراعة بالمناطق السورية.