انت الأن تتابع خبر صلوا صلاتكم الأخيرة واستعدوا لأيام سوداء مرعبة. العرافة ليلى عبد اللطيف تثير فزع المصريين ماسيحدث في اواخر ذي القعدة هو الجنون بحد ذاته والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحذر العرافة اللبنانية الشهيرة، ليلى عبد اللطيف، من موجة أمطار غزيرة محتملة قد تضرب مصر في مطلع مايو الجاري، مما قد ينجم عنه خسائر بشرية وأضرار جسيمة في البنية التحتية للبلاد.

تشير عبد اللطيف، المعروفة بتوقعاتها المثيرة للجدل، إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية لمواجهة هذه الكارثة المحتملة.

ولقد باتت توقعاتها محط اهتمام ومتابعة كبيرة من قبل الجمهور في العالم العربي، خصوصًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتداول المستخدمون تنبؤاتها ويناقشون دقتها. تكتسب توقعاتها أهمية كبرى نظرًا لتحقق العديد منها في الماضي، مما يجدد الاهتمام والنقاش حول الأثر المحتمل للأحداث التي تتنبأ بها على مصر.

مع ظهور هذه التوقعات، أعرب العديد من المتابعين عن قلقهم، وقد اتخذوا إجراءات احترازية لتقليل المخاطر المتوقعة، مما يدل على تأثير توقعات عبد اللطيف الواضح على السلوكيات الفردية والجماعية في المجتمع.

تُظهر هذه الديناميكيات كيف يمكن للتوقعات، سواء تحققت أم لا، أن تؤثر بشكل كبير على تصرفات الناس وسياسات الدولة في معالجة المخاطر والتحديات المستقبلية.