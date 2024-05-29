سبحان الله.. قوة سحرية لبذور صغيرة تعيدك للعشرينات حتى لو عجوز وبعكاز ..لن تتوقعها.

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رياض - احمد صلاح - تستعين العديد من النساء ببذور الكتان كعلاج طبيعي رائع لتحسين مظهر البشرة والقضاء على التجاعيد، فضلاً عن دورها في تفتيح البشرة.
بذور الكتان
- التي تحظى بتقدير كبير لفوائدها الجلدية، تدخل في تحضير سيروم طبيعي يعمل على شد البشرة وتفتيحها في زمن قياسي، ويُعد حلاً مثاليًا للمشاكل الجلدية مثل البقع الداكنة والخطوط حول العينين والفم.
- يُحضر سيروم بذور الكتان بخلط ملعقة كبيرة من البذور مع مكونات طبيعية أخرى مثل زيت الزيتون، جوز الهند أو زيت الجلسرين، بالإضافة إلى كوب من الماء وملعقة من جل الصبار. تُضاف إلى الخليط أوراق اللورا وكبسولة فيتامين E لزيادة الفاعلية.
- يُطهى الخليط على نار خفيفة حتى يبدأ في الغليان ويصبح أكثر كثافة، ثم يُبرد ويُصفى، وبعد ذلك تُخلط المكونات الزيتية وجل الصبار معه. يُخلط الكل جيدًا ويُعبأ في زجاجة معقمة ويُحفظ في الثلاجة.
- لتحقيق أفضل النتائج، يُستخدم السيروم بانتظام على البشرة التي تم تنظيفها وتجفيفها، مع الإبقاء عليه لمدة ساعة قبل غسله. يُطبق هذا السيروم يوميًا للتمتع ببشرة أكثر شبابًا ونضارة بسرعة.
- هذا النوع من السيرومات الطبيعية يُعد خيارًا اقتصاديًا وآمنًا، خاليًا من المواد الحافظة الضارة، ومثاليًا لمن يبحثون عن حلول فعّالة وطبيعية لمشكلات البشرة الشائعة مثل التجاعيد والتصبغ.