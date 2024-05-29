انت الأن تتابع خبر سبحان الله.. قوة سحرية لبذور صغيرة تعيدك للعشرينات حتى لو عجوز وبعكاز ..لن تتوقعها. والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستعين العديد من النساء ببذور الكتان كعلاج طبيعي رائع لتحسين مظهر البشرة والقضاء على التجاعيد، فضلاً عن دورها في تفتيح البشرة.

بذور الكتان