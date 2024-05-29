انت الأن تتابع خبر كارثة كبيرة واختفاء هذه الدولة من الخريطة بسبب زلزال مدمر ..ليلى عبد اللطيف تواصل توقعاتها المخيفة لـ 2024 .. والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشفت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، خلال مشاركتها في برنامج "أنا هيك" على قناة "الجديد" الذي يقدمه الإعلامي نيشان، عن سلسلة توقعات لعام 2024 تحمل تغييرات جذرية وأحداث ملفتة
توقعت ليلي عبد اللطيف
- أن يشهد لبنان تحولًا اقتصاديًا كبيرًا، مؤكدة على أنه سيستعيد مكانته كدولة غنية في العام المقبل.
أضافت ليلي عبد اللطيف
- أن عدة دول أجنبية ستفتح أبوابها للهجرة أمام اللبنانيين. كما تنبأت بإعلان فرنسا لحالة الطوارئ في باريس نظرًا لحدث مؤسف، دون الكشف عن تفاصيل هذا الحدث. وفي السياق ذاته، أشارت الى احتمالية حدوث زلزال بقوة 10 درجات على مقياس ريختر يؤدي إلى اختفاء دولة بأكملها تقريباً من الخريطة العالمية.
من جهة أخرى
- تحدثت عن مقتل أو اغتيال ملياردير بارز في ظروف غامضة، الأمر الذي قد يخلق فوضى إعلامية عالمية. وحذرت كذلك من مواجهة أحد البنوك الكبرى لفضيحة مالية قد تسفر عن كارثة اقتصادية واسعة النطاق.
- يذكر أن ليلى عبد اللطيف قد اكتسبت شهرة واسعة في الشرق الأوسط بفضل تنبؤاتها التي تجذب اهتماماً كبيراً من الجمهور. بيد أن، صحة هذه التوقعات لم تتحقق بعد، ويظل الزمن هو الكفيل بإظهار مدى دقتها.