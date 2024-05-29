انت الأن تتابع خبر كارثة كبيرة واختفاء هذه الدولة من الخريطة بسبب زلزال مدمر ..ليلى عبد اللطيف تواصل توقعاتها المخيفة لـ 2024 .. والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، خلال مشاركتها في برنامج "أنا هيك" على قناة "الجديد" الذي يقدمه الإعلامي نيشان، عن سلسلة توقعات لعام 2024 تحمل تغييرات جذرية وأحداث ملفتة

توقعت ليلي عبد اللطيف

أن يشهد لبنان تحولًا اقتصاديًا كبيرًا، مؤكدة على أنه سيستعيد مكانته كدولة غنية في العام المقبل.

أضافت ليلي عبد اللطيف

أن عدة دول أجنبية ستفتح أبوابها للهجرة أمام اللبنانيين. كما تنبأت بإعلان فرنسا لحالة الطوارئ في باريس نظرًا لحدث مؤسف، دون الكشف عن تفاصيل هذا الحدث. وفي السياق ذاته، أشارت الى احتمالية حدوث زلزال بقوة 10 درجات على مقياس ريختر يؤدي إلى اختفاء دولة بأكملها تقريباً من الخريطة العالمية.

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