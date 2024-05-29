هدية ربانية لعبادة تعالج 40 مرض تخفض مستوى السكر بالدم و تحمي من الزهايمر وتقوي والعظام وغنية بالفوائد الصحية.

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رياض - احمد صلاح - تعد شجرة المورينجا، الملقبة بـ"الشجرة المعجزة"، مصدراً غنياً بالفوائد الصحية وتستفاد منها في العديد من المجالات، وتُستخدم منذ القدم، إذ كانت تُستخدم في مصر القديمة للتحنيط وكبديل لزيت الزيتون.

تشتهر شجرة المورينجا

وخاصة نوع مورينجا أوليفيرا، بفوائدها الطبية والغذائية المتعددة. يتم تناول أوراقها بعدد من الطرق سواء طازجة، مطبوخة، أو مجففة. يُمكن أيضًا إعدادها على شكل شاي. تبرز فوائدها في تعزيز صحة العظام بفضل محتواها العالي من الكالسيوم القابل للامتصاص، مما يجعلها خياراً ideal للوقاية من هشاشة العظام، وتسريع عملية شفاء الكسور، ودعم نمو العظام والأسنان لدى الأطفال.

مع التطورات الزمنية

ازداد الاهتمام العالمي بهذه الشجرة بسبب فوائدها الصحية المذهلة، مما يعكس تاريخها العريق وأهميتها المستمرة في الطبيعة. تكمن أهمية أوراق المورينجا في علاج العديد من المشكلات الصحية نتيجة لاحتوائها على الحديد وفيتامين B12، الضروريين لتعزيز الهيموجلوبين وإنتاج الكريات الحمراء في الدم.

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