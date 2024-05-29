انت الأن تتابع خبر خلطة المعجزات (القرنفل والفازلين) .. لتفتتيح وتوحيد وتبييض الوجه والجسم ثلاث مرات بشكل فعال وسريع ..جربيها ولن تندمي. والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقدم وصفة تجمع بين كريم الفازلين والقرنفل فوائد متعددة للعناية بالبشرة، خاصة الأماكن الحساسة، حيث تستهدف هذه الخلطة تفتيح البشرة وتحقيق توحيد لونها وإضفاء النضارة عليها، التي ترغب بها الكثير من النساء

. وتتميز هذه الوصفة بكونها لا تقتصر على تفتيح الجلد فحسب، بل تشمل أيضاً خواص مرطبة ومحافظة على البشرة، فضلاً عن دورها في القضاء على الإفرازات والروائح الكريهة وتخليص الجلد من البكتيريا والفطريات، ومعالجة الترهلات والجلد الميت.

اشتمل طريق التحضير الموضح في المقال على دمج ملعقة كبيرة من الفازلين مع أخرى من القرنفل المطحون، بالإضافة إلى ملعقة من النشا، وملعقة من عصير الليمون الطبيعي وملعقتين من القهوة المطحونة. يتم خلط المكونات جيداً للحصول على قوام كريمي يوزع على البشرة ويُدلك برفق حتى يجف تماماً، ثم يُغسل بالماء البارد لغلق المسام.

ينوه المصدر إلى أن الفازلين يحظى بمكانة رائدة في وصفات العناية بالبشرة المنزلية، خصوصاً للمناطق التي تتعرض للتعرق الزائد مثل الإبطين. هذه الوصفة تبرز الإمكانيات الكبيرة للفازلين في العناية بالبشرة، إذ تضاف إلى مجموعة طويلة من الحلول الطبيعية والفعّالة للحفاظ على صحتها وجمالها.