انت الأن تتابع خبر اسمعوا نصيحتي وخذوا حذركم قبل فوات الآوان..ليلى عبداللطيف تصارح 3 دول عربية بتنبؤاتها المرعبة.. هذا ماسيحدث بعد ايام للأسف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت مصادر إعلامية مختلفة عن تنبؤات قدمها العرافون ميشيل حايك وليلى عبد اللطيف، حيث توقعوا سلسلة من الأحداث العالمية لعام 2023،

وقد تحقق بعض هذه التوقعات فعلاً. فقد تحدث حايك عن توغل كبير للفلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية في أكتوبر 2023، والذي وصفه بـ"طوفان الأقصى" وتزامن مع عيد يهودي، مما أثار توترات متزايدة بالمنطقة، وفقًا لتقارير نشرتها قناة MTV اللبنانية. كما لم يستبعد حايك تقلد أحمد الضيف لمنصب جديد يؤثر في القضية الفلسطينية.

وأضاف حايك أيضًا تنبؤه بوقوع زلزال قوي في تركيا خلال العام نفسه، مما قد يكون له تأثيرات مباشرة على لبنان والمنطقة. من ناحيتها، تنبأت ليلى عبد اللطيف بتصاعد العمليات ضد إسرائيل واحتمال وقوع حرب شاملة في فلسطين. وحذرت كذلك من تحول حفل زفاف في العراق إلى كارثة بسبب اندلاع حريق ضخم.

تحدثت عبد اللطيف أيضًا عن توقعها لظهور كوارث طبيعية متعددة، مثل الزلازل والفيضانات والجفاف، كما تنبأت باندلاع حرب أهلية محتملة في تكساس، الولايات المتحدة، وتوقعت استمرار الاضطرابات السياسية على مستوى العالم.

تؤكد هذه التوقعات المثيرة للجدل على الاهتمام المتزايد برؤى منجميين مثل حايك وعبد اللطيف، الذين أحيانًا يحققون دقة ملحوظة في بعض التنبؤات الكبرى والتغيرات العالمية. وهذا يدعو إلى أخذ هذه التوقعات على محمل الجد لفهم الأحداث المستقبلية والاستعداد لها.