انت الأن تتابع خبر لنسف الكرش والأرداف بكل سهولة مي كساب تكشف عن عشبة شهيرة ستخلصك من الدهون العنيدة وستفقد وزن يصل إلى 14 كيلوغرام في ايام. والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة المصرية مي كساب عن تجربتها مع عشبة الطير في مجال إنقاص الوزن، مؤكدة أنها استفادت منها في تقليل وزنها دون الحاجة إلى اتباع أنظمة غذائية قاسية.

خلال تصريحات صحفية