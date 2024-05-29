انت الأن تتابع خبر لنسف الكرش والأرداف بكل سهولة مي كساب تكشف عن عشبة شهيرة ستخلصك من الدهون العنيدة وستفقد وزن يصل إلى 14 كيلوغرام في ايام. والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة المصرية مي كساب عن تجربتها مع عشبة الطير في مجال إنقاص الوزن، مؤكدة أنها استفادت منها في تقليل وزنها دون الحاجة إلى اتباع أنظمة غذائية قاسية.
خلال تصريحات صحفية
- أشارت كساب إلى أن العشبة ساعدت بصورة كبيرة في تخفيض حجم البطن والأرداف بفضل محتوياتها النشطة مثل مركب "ألفا ليبويك أسيد" الذي يعزز من قدرة الجسم على الحرق الفعال للدهون.
- وتحدثت كساب عن الخصائص التي تميز عشبة الطير، موضحة أنها تنمو في مناطق أوروبا وآسيا وتعرف بقدرتها على سد الشهية. تحتوي العشبة على مركبات فعّالة تساعد في تحليل الدهون وتحويلها إلى طاقة، مما يغذي الجسم. ولتحقيق نتائج أفضل، تنصح مي كساب بمزج العشبة مع جذور الأرقطيون الذي يساهم في الإزالة المستمرة والفعالة للدهون. وأكدت كذلك على أهمية استشارة الطبيب قبل بدء أي روتين علاجي بالأعشاب للتخلص من الوزن الزائد.
- من ناحية أخرى، تستعد مي كساب لخوض غمار المنافسة في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "العتاولة"، حيث تتشارك البطولة مع كوكبة من النجوم بما في ذلك أحمد السقا وطارق لطفي. يتم إخراج العمل بواسطة أحمد خالد موسى وكتابة هشام هلال، ويعد بأن يقدم قصة مشوقة ومثيرة تجذب عشاق الدراما.