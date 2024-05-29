انت الأن تتابع خبر اعجاز رباني بطعام شهير متواجده بكل مطبخ يعزز صحة الدماغ ويقوى الذاكرة ويجعلها كالصلب.. والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسلط تقارير صحفية الضوء على قدرات نوع شهير من الطعام متوفر في كل مطبخ لتعزيز صحة الدماغ وتقوية الذاكرة.

تتصدر الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة قائمة الأطعمة المفضلة، بفضل غناها بأحماض أوميغا 3 الدهنية، حيث يوصي الخبراء بتناولها مرتين أسبوعيًا لتحسين أداء الدماغ.

ويبرز البيض أيضًا كمصدر هام للكولين، الذي يعزز التركيز والذاكرة، بالإضافة إلى المضادات الأكسدة في قشرته التي تحمي خلايا الدماغ.

كما يعتبر الماء عنصراً حيوياً للحفاظ على رطوبة الدماغ، مما يساهم في تحسين الذاكرة والتركيز.

في هذا السياق، تُعد الزيوت الصحية مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند مكونات فعّالة في حماية الدماغ. زيت الزيتون يحتوي على بوليفينولات تحمي الدماغ من الأمراض، بينما يساهم زيت جوز الهند في تعزيز قدرة الدماغ على استخدام الطاقة ويقلل من تأثير الجذور الحرة.

إضافة إلى ذلك، الأفوكادو يحمي الدماغ من السكتات الدماغية بفضل غناه بفيتامين K والفولات، والتوت البري يقدم فوائد مضادة للأكسدة تقلل من الالتهابات وتحمي الدماغ من التلف المرتبط بالشيخوخة. أظهرت الدراسات أهمية الكركم كعنصر نشط يحفز حماية الدماغ بفضل تحفيزه لأجزاء معينة من الحمض النووي تساهم في مقاومة الالتهابات.

وأخيرًا، البروكلي والسبانخ تستحق الذكر بأنها من الخضراوات الغنية بالمضادات الأكسدة، الفولات، والفيتامين K، مما يجعلها مكونات فعّالة في مقاومة التلف الناتج عن الجذور الحرة ودعم صحة الدماغ

. يشدد الخبراء على أهمية تضمين هذه الأطعمة في النظام الغذائي اليومي للحفاظ على وظائف دماغية صحية.