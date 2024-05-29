انت الأن تتابع خبر أقسم لكم أنكم ستبكون كالأطفال وقد اعذر من انذر..العرافة ليلى عبد اللطيف تزلزل العالم بتنبؤات خطيرة هناك كارثة وشيكة تقترب من هذة الدولة في هذا الموعد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذرت العرافة ليلى عبد اللطيف، المعروفة بتنبؤاتها الجريئة، من كارثة كبيرة محتملة تهدد دولة معينة خلال اليومين المقبليكن، مما أثار موجة من القلق عبر الأوساط العامة.

في أحدث ظهور لها

أعلنت عبد اللطيف عن هذا التحذير دون أن تفصح عن تفاصيل الكارثة المتوقعة، ما ترك الجمهور في حالة ترقب وخوف.

بينما تفاعلت وسائل التواصل الاجتماعي بنشاط مع تصريحاتها، شارك العديد من الأفراد في تكهنات واسعة حول طبيعة الكارثة المنتظرة والدولة المعنية. تصاعدت المطالبات بمزيد من الشفافية والوضوح حول هذه التنبؤات، حيث دعا البعض إلى عدم نشر الخوف دون أساس واضح.

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