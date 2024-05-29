انت الأن تتابع خبر اتفرج أول فيديو لـ"سفاح التجمع" الشهير في مصر وهو مع طليقته يرسمان الوشم في مركز تجميل بالقاهرة ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهر مقطع فيديو مثير للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر رجل معروف بـ "سفاح التجمع" وهو يقوم برسم وشم على ذراعه في مركز تجميل بالقاهرة، بجانب طليقته التي تُدير المركز.

الفتاة، وهي بلوغر مشهورة، قامت بتأسيس المركز بعد انفصالهما ويقع في أحد الأحياء الراقية بالعاصمة المصرية.

وفقًا للتحريات الأمنية، يُدعى الرجل كريم وهو من مواليد عام 1987. بدأ حياته المهنية كمعلم قبل أن يتجه إلى عالم التجارة.

الأمن المصري أوضح أيضًا أن السفاح طُلق زوجته قبل أربع سنوات ولديهما طفل يبلغ من العمر عشر سنوات. والمعلومات تشير إلى أن ضحاياه كنّ من "فتيات الليل" في القاهرة.

تأتي هذه المعلومات في أعقاب كشف النيابة العامة المصرية عن جرائم السفاح الذي أقدم على قتل عدد من النساء، حيث قام بتعذيبهن قبل أن يلقي بجثثهن في الصحراء.

القضية أثارت هلعًا وغضبًا عامًا، خاصةً وأن تفاصيلها تحمل عناصر شديدة القسوة والعنف..