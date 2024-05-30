انت الأن تتابع خبر بعد تحقق تنبؤاتها بسقوط الطائرة60 يوم .. العرافة ليلى عبداللطيف تطلق أخطر وارعب تنبؤاتها وتثير المخاوف قبل عيد الأضحى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت ليلى عبد اللطيف، العرافة المعروفة، تحذيرات جديدة ومثيرة للقلق عقب تحطم طائرة إيرانية مؤخرا، الذي راح ضحيته عدد من الأشخاص وأثار الذعر عالمياً

. وأوضحت ليلي عبد اللطيف

أن هذا الحادث ليس مجرد واقعة منفصلة، بل يمثل جزءاً من سلسلة أحداث قد تشير إلى تصاعد الأزمات السياسية والاقتصادية العالمية.

بالإضافة إلى ذلك