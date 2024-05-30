انت الأن تتابع خبر اسمعوني انا احذركم للمرة المليون لكنكم لا تصدقون..العرافة ليلى عبداللطيف ترعب هذه الدول مما سيحدث معهم قريبا والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أفادت ليلى عبد اللطيف، الخبيرة الفلكية المعروفة، بمجموعة من التنبؤات القلقة خلال تصريحات صحفية أخيرة
وشددت على أهأهمية
- مية اليقظة والاستعداد الجيد من قبل الجمهور لمواجهة التحديات المستقبلية. فقد نبهت عبد اللطيف إلى إمكانية حدوثحدوثحدوثحدوث كارثة غير مُحددة الزمان في المستقبل القريب، مع توقعها وقوع عواصف شديدة وأوأمطاروأوأمطارمطارمطار غزيرة في لبنان قد تُسفتُسفرر عن فيضانات مدمرة.توقعها
- كما ذكرت الخبيرة فلك آخر يشمل احتمالية تعرض أحد البنوك العالمية الكبرى لجريمة كبيرة، وتحذيرها من مخاطر محتملة لأعمال عنف وتفجيرات إرهابية. بالإضافة إلى ذلك، تحدثت عن احتمال تعليق دولة عربية لرحلاتها الجوية بسبب ظروف غامضة قد تؤثر سلبًا على استقرار المنطقة.
- وفي إطار إنجازاتها السابقة، أشارت عبد اللطيف إلى التنبؤ بكشف علمي قد يفيد في علاج السرطان، ووصفها لأزمة اقتاقتصاديةاقتاقتصاديةصاديةاقتاقتصاديةاقتاقتصاديةصاديةصاديةصادية جديدة أثرت سلباً على رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك. أضف إلى ذلك توقعها لزلزال مدمر في اليابان أعقبته موجة تسونامي خطيرة.أفادت ليلى عبد اللطيف، الخبيرة الفلكية المعروفة، بمجموعة من التنبؤات القلقة خلال تصريحات صحفية أخيرة. وشددت على أهأهميةمية اليقظة والاستعداد الجيد من قبل الجمهور لمواجهة التحديات المستقبلية. فقد نبهت عبد اللطيف إلى إمكانية حدوثحدوثحدوثحدوث كارثة غير مُحددة الزمان في المستقبل القريب، مع توقعها وقوع عواصف شديدة وأوأمطاروأوأمطارمطارمطار غزيرة في لبنان قد تُسفتُسفرر عن فيضانات مدمرة.توقعها
- كما ذكرت الخبيرة فلك آخر يشمل احتمالية تعرض أحد البنوك العالمية الكبرى لجريمة كبيرة، وتحذيرها من مخاطر محتملة لأعمال عنف وتفجيرات إرهابية. بالإضافة إلى ذلك، تحدثت عن احتمال تعليق دولة عربية لرحلاتها الجوية بسبب ظروف غامضة قد تؤثر سلبًا على استقرار المنطقة.
- وفي إطار إنجازاتها السابقة، أشارت عبد اللطيف إلى التنبؤ بكشف علمي قد يفيد في علاج السرطان، ووصفها لأزمة اقتاقتصاديةاقتاقتصاديةصاديةاقتاقتصاديةاقتاقتصاديةصاديةصاديةصادية جديدة أثرت سلباً على رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك. أضف إلى ذلك توقعها لزلزال مدمر في اليابان أعقبته موجة تسونامي خطيرة.