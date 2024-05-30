انت الأن تتابع خبر اسمعوني انا احذركم للمرة المليون لكنكم لا تصدقون..العرافة ليلى عبداللطيف ترعب هذه الدول مما سيحدث معهم قريبا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت ليلى عبد اللطيف، الخبيرة الفلكية المعروفة، بمجموعة من التنبؤات القلقة خلال تصريحات صحفية أخيرة

وشددت على أهأهمية