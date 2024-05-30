معجزة أوراق عشبة شهيرة مفعولها سحري ستعيدك إلى عمر الشباب من جديد حتى ولو كان عمرك 70 سنة..

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رياض - احمد صلاح - يُستخدم أكليل الجبل، العضو في عائلة النعناع، كعلاج عشبي دائم في الطب البديل حول العالم لعلاج التهابات الجهاز الهضمي والتنفسي ومشكلات الجلد.

يعود استعماله أيضًا إلى تعزيز صحة البشرة بفضل خواصه المضادة للالتهابات، الأكالأكسدة،سدة، والبكتيريا. يُوظف أكليل الجبل في إعداد أقنعة وجه طبيعية تتكون من زيت جوز الهند، أوراق أكليل الجبل الطازجة أو المجففة، اللبن والعسل. يُسخن زيت جوز الهند مع أكليل الجبل ثم يُبرد ويُصفى، ومن ثم يُخلط مع اللبن والعسل لتكوين قناع الوالوجهجه هذا الذي يُترك على البشرة قبل شطفها بماء فاتر.

هذا القناع يعمل على تحسينتحسين الرطوبة في البالبشرة شرة وتخفيف التجاعيد وعلامات الشيخوخة، عبر تغذية البشرة وتحفيز تجديد الخلايا. للاستفادة القصوى، يُنصح باستخداباستخدامباستخداباستخداممم القناع بانتظام والمواظبة على غسل الوجه مرتين يومياًيومياً،، استخدام واقي الشمس، تناول كميات كافية من المياه والأغذية الغنية بالمضادات الأكسدة.

تاريخيًا، كان استخدام أكليل الجبل شائعًا في العديد من الثقافات لأهداف طبية وجمالية، مما يبرز القيمة العظمى لهذا النبات في الحفاظ على الصحة والجمال عبر العصور