انت الأن تتابع خبر مصر: انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم والأضاحي قبل عيد الأضحى... ووزارة الزراعة تفاجئ المواطنين بإجراء غير متوقعة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد الأسواق المصرية تراجعاً في أسعار اللحوم والأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لعام 2024، حيث يستفيد المواطنون من الأسعار المنافسة التي توفرها منافذ وزارة الزراعة، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية ويشجع على إقامة سنة الأضحية.

في تفصيل أسعار الأضاحي المتوفرة في منافذ وزارة الزراعة، نجد أن:

- العجول البقري: يُباع بسعر 170 جنيهًا للكيلو القائم.

- العجول الجاموسي: يُباع بسعر 150 جنيهًا للكيلو القائم.

- الضأن: يُباع بسعر 200 جنيه للكيلو القائم.

- الماعز: يُباع بسعر 220 جنيهًا للكيلو القائم.

أما أسعار اللحوم، فتتراوح كالآتي:

- كيلو اللحم الضأن ب406 جنيهات.

- كيلو اللحم الكندوز ب373 جنيهًا.

وبالنسبة لأسعار الحيوانات:

- الخروف البلدي يتراوح من 9 إلى 12 ألف جنيه.

- الخروف المستورد بين 6 و7 آلاف جنيه.

- الماعز البلدي بين 5 و6 آلاف جنيه.

- الماعز المستورد بين 4 و5 آلاف جنيه.

- العجل البلدي بين 60 و80 ألف جنيه.

- العجل المستورد بين 40 و60 ألف جنيه.

منافذ البيع موجودة