انت الأن تتابع خبر عشبة من الجنة في مطبخك!.. تعالج النقرس وآلام المفاصل وفوائد أخرى لا تعد ولا تحصى.. تعرف عليها الآن ولن تتركها بعد اليوم! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت مصادر طبية خبر وجود "عشبة من الجنة" متوفرة في معظم المطابخ، والتي تقدم فوائد صحية متعددة بما في ذلك معالجة النقرس وآلام المفاصل. في الرياض، ذكر أحمد صلاح أن هذه البذرة تعرف باسم "حبة الملوك" وهي معروفة كذلك باسم بذرة القطن بالإنجليزية. تنتمي هذه البذرة لفصيلة اللاكتيك ولها أصول في الهند.

تتميز "حبة الملوك"