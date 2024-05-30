انت الأن تتابع خبر عشبة من الجنة في مطبخك!.. تعالج النقرس وآلام المفاصل وفوائد أخرى لا تعد ولا تحصى.. تعرف عليها الآن ولن تتركها بعد اليوم! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشفت مصادر طبية خبر وجود "عشبة من الجنة" متوفرة في معظم المطابخ، والتي تقدم فوائد صحية متعددة بما في ذلك معالجة النقرس وآلام المفاصل. في الرياض، ذكر أحمد صلاح أن هذه البذرة تعرف باسم "حبة الملوك" وهي معروفة كذلك باسم بذرة القطن بالإنجليزية. تنتمي هذه البذرة لفصيلة اللاكتيك ولها أصول في الهند.
تتميز "حبة الملوك"
- بأوراقها البيضاوية وأزهارها المفصلية إلى أزهار ذكور وإناث. تنتج العشبة ثمارًا تشبه الكبسولة تحتوي على بذور تستخدم في صناعة الزيوت العلاجية لأمراض مثل الملاريا والانسداد المعوي وآلام الجهاز الهضمي إضافة إلى الأمراض التنفسية.
- مع ذلك، يجب التعامل مع "حبة الملوك" بحذر بسبب التأثيرات الجانبية التي قد تشمل الألم الحارق والإسهال الدموي. كما يستلزم استخدامها إرشادات طبية دقيقة لتفادي المخاطر خصوصًا لدى الأطفال والنساء الحوامل الذين يُمنعون من استخدامها لتجنب تأثيرها السلبي.
- تاريخيًا، استُخدمت "حبة الملوك" في الطب الصيني كمسهل قوي وتُعتبر حتى اليوم جزءًا من الطب العشبي المستمر.