انت الأن تتابع خبر الحل الاسهل لفقدان الوزن بدون رجيم .. فاكهه رخيصة يحبونها الاردنيين تحمي الكبد والكلى من التلف وتعزز من وظائف الدماغ وتخفض السكر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تكشف الأردن عن دور بارز في زراعة الجوافة، إذ تمتد المساحات المزروعة بهذه الفاكهة إلى نحو 2296 دونماً، وتتوزع هذه المزارع عبر مناطق مختلفة مثل بلدة سحم وبني كنانه في إربد،

بالإضافة إلى مادبا، البربيطة في الطفيلة، والأغوار، وأيضاً المناطق الجنوبية من البلاد.

تتمتع الجوافة بمزايا صحية جمة؛ فهي غنية بفيتامين C والليكوبين ومضادات الأكسدة، الأمر الذي يلعب دوراً هاماً في خفض مستوى السكر في الدم بفضل نسب الألياف العالية وانخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم، ما يساهم في الوقاية من مرض السكري وتنظيم مستويات السكر بالجسم بكفاءة. كما تسهم في تعزيز صحة العيون بفضل غناها بفيتامين أ، الذي يحفظ الرؤية ويقي من تدهورها. بالإضافة إلى ذلك أفادت دراسات أجراها المركز القومي للبحوث في مصر بأهمية ورق الجوافة في حماية الكبد والكلى. وفي جانب الهضم، تصنف الجوافة كمصدر غني بالألياف الغذائية، مما يجعلها علاجًا فعالًا للإمساك وداعمًا قويًا للجهاز الهضمي. أما بالنسبة للوظائف العقلية، فإن فيتامين ب3 وب6 المحتويان في الجوافة يعززان من الدورة الدموية للدماغ ويساهمان في تحفيز الوظيفة المعرفية.

تعزز الجوافة أيضاً القدرة على مواجهة نزلات البرد والفيروسات بسبب غناها بفيتامين C والحديد، وتساهم في فقدان الوزن وتحسين صحة القلب من خلال التوازن بين الصوديوم والبوتاسيوم في الجسم وتنظيم ضغط الدم وخفض مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار.

وفي الختام، يؤكد الاهتمام المتزايد بزراعة الجوافة في الأردن، ليس فقط لفوائدها الصحية بل أيضاً للمردود الاقتصادي الذي تقدمه، على أهمية دعم هذا القطاع الزراعي، مما يعكس تأثيره الإيجابي على الاقتصاد المحلي.