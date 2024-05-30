انت الأن تتابع خبر قالتها وهي مرعوبة ترتجف.. العرافة ليلى عبد اللطيف تحذر جميع الاردنيين هذا ماسيحدث قبل عيد الأضحى. والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، في حديثها الأخير عبر قناة "الظفرة"، عن تنبؤاتها لأحداث مثيرة للقلق قد تضرب الأردن، لبنان، وبعض الدول العربية قبيل عيد الأضحى لعام 2024.

تتضمن هذه التنبؤات ظهور فيروس غير معروف في عمّان، مما من المتوقع أن يدفع وزارة الصحة الأردنية للتحرك سريعًا بإجراءات وقاية للحد من انتشاره.

ليلى عبد اللطيف أضافت