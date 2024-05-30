انت الأن تتابع خبر قالتها وهي مرعوبة ترتجف.. العرافة ليلى عبد اللطيف تحذر جميع الاردنيين هذا ماسيحدث قبل عيد الأضحى. والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشفت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، في حديثها الأخير عبر قناة "الظفرة"، عن تنبؤاتها لأحداث مثيرة للقلق قد تضرب الأردن، لبنان، وبعض الدول العربية قبيل عيد الأضحى لعام 2024.
تتضمن هذه التنبؤات ظهور فيروس غير معروف في عمّان، مما من المتوقع أن يدفع وزارة الصحة الأردنية للتحرك سريعًا بإجراءات وقاية للحد من انتشاره.
ليلى عبد اللطيف أضافت
- أنه من المتوقع أيضًا أن تشهد بيروت تصاعداً في العنف والاشتباكات، بجانب تعرض إحدى المحطات الفضائية اللبنانية لهجوم. أشارت كذلك إلى أزمة محتملة في لبنان تتمثل في نقص في القمح والمازوت، مما قد يعيد الناس إلى نمط العمل والتعليم عن بعد، في إطار يذكر بتداعيات جائحة كورونا.
- بالإضافة إلى ذلك، توقعت العرافة ظهور سلالة خطيرة وجديدة من فيروس الجدري، مما يستدعي القلق البالغ. على الرغم من الاهتمام الكبير الذي تلقاه توقعاتها بين جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، يرى الكثير من المتابعين أن هذه التنبؤات لا تستند إلى أسس علمية موموثقةثقة.
- تتجدد الجدل حول تنبؤات ليل عبد اللطيف سنويًا، حيث يتساءل الكثيرين عن مدى مصداقيتها وتأثيرها على الرأي العام، خصوساً في ظل تفاعلات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي