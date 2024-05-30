انت الأن تتابع خبر معجزة سحرية (كريم الفازلين وماء الورد)لتوحيد وتفتيح البشرة 3 درجات وإزالة الجلد الميت والهالات السوداء نهائيا من أول استعمال. والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يُعد ماسك الفازلين ووماءماء الورد خياراً شائعاً لتفتيح البشرة وتعزيز إشراقها بشكل طبيعي وآمن. يجمع الماسك فوائد ماء الورد في تجديد خلايا البشرة وتنقية المسام مع الفوائد المرطبة للفازلين، مما يوفر للمستخدم بشرة لامعة ومنتعشة.

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