انت الأن تتابع خبر معجزة سحرية (كريم الفازلين وماء الورد)لتوحيد وتفتيح البشرة 3 درجات وإزالة الجلد الميت والهالات السوداء نهائيا من أول استعمال. والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يُعد ماسك الفازلين ووماءماء الورد خياراً شائعاً لتفتيح البشرة وتعزيز إشراقها بشكل طبيعي وآمن. يجمع الماسك فوائد ماء الورد في تجديد خلايا البشرة وتنقية المسام مع الفوائد المرطبة للفازلين، مما يوفر للمستخدم بشرة لامعة ومنتعشة.
لإعداد هذا الماسك
- يُمكن استخدام مكونات بسيطة تشمل ملعقتين من الفازلين الطبي، ملعقة من ماء الورد، عصير الليمون، وزيت الزيتون، بالإضافة إلى ملعقة صغيرة من الترمس المطحون. يُنصح بخلط هذه المكونات جيداً لمدة ثلاث دقائق وتطبيق الخليط على الوجه ثلاث مرات أسبوعياً لمدة عشرين دقيقة للحصول على النتائج المرجوة.
- كبديل، يُمكن أيضاً استخدام ماسك يحتوي على الفازلين وزيوزيتت المرمرية لتفتيح البشرة، حيث يتضمن هذا الماسك ملعقة من زيت المرمرية، الفازلين الطبي، زيت الزيتون، عصير الليمون، وملعقة صغيرة من النشا. يُطبق هذا المزيج مرتين أسبوعياًأسبوعياًأسبوعياًأسبوعياً لمدة عشرين دقيقة.
- هذه الوصفات المنزلية توفر حلولاً طبيعية وفعالة لمن يرغبون في تفتيح البشرة وحمايتها من التصبغات، مما يسمح بالحفاظ على بشرة صحية ومشرقة باستخدام مكونات طبيعية شائعة