انت الأن تتابع خبر صلوا صلاتكم بخشوع القادم دمار شامل. ليلى عبد اللطيف تكشف ماسيحدث بوضوح لام الدنيا في اواخر ذي القعدة وترعب المصريين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذرت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، المعروفة بتنبؤاتها الجريئة والمثيرة للجدل، من أن مصر قد تشهد موجة من الأمطار الغزيرة في نهاية مايو الحالي،

والتي قد تؤدي إلى خسائر بشرية وأضرار كبيرة بالبنية التحتية للبلاد. وشددت عبد اللطيف على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية الفورية لتلافي الدمار المحتمل.

تتمتع تنبؤات عبد اللطيف بمتابعة كبيرة في العالم العربي، وتحظى بنقاش واسع النطاق على منصات التواصل الاجتماعي. عدد من هذه التوقعات قد تحقق بالفعل في السابق، ما يزيد من الاهتمام بتوقعاتها، خاصة تلك التي تتعلق بالأحداث التي قد تؤثر على مصر.

في أعقاب هذه التحذيرات، أعرب العديد من المواطنين عن مخاوفهم واتخذوا خطوات احتياطية للتعامل مع هذه الكوارث المتوقعة، مما يبرز الأثر العميق لتنبؤات عبد اللطيف على الاستجابات الجماعية والفردية في المجتمع. تتجدد الأنظار حول العالم العربي تجاه تنبؤات هذه العرافة كلما اقتربت أحداث معينة، مما يُظهر مكانتها البارزة في الثقافة الشعبية