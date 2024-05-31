انت الأن تتابع خبر معجزة بذور صغيرة متواجدة بكل مطبخ تمتص السكر في الدم مثل البرق وتفتت الحصوات من الكليتين بسرعة ودون الحاجة لعمليات. والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُستخدم الحلبة، المعروفة أيضًا بـ"ميثي" في اللغة الهندية، على نطاق واسع كأحد البهارات الرئيسية في المطبخ الهندي وحول العالم، حيث تقدم فوائد صحية متعددة بفضل غناها بمضادات الأكسدة والالتهاب

. تساهم هذه البهارة في تعزيز الصحة العامة من خلال عدة طرق.