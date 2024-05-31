انت الأن تتابع خبر عريس مصري ينهي زواجه بعد ساعات قليلة من حفل زفافه... عندما استيقظت العروسة من النوم كانت الصدمة غير متوقعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أقدم مهندس مصري على تطليق زوجته بعد أن اكتشف أن لون عيونها ليس أخضر كما كان يعتقد، بل بسبب عدسات لاصقة كانت ترتديها.

ووفقًا لما ذكرته وسائل إعلامية محلية، فقد وقع الطلاق في صباح اليوم التالي لزفافهما عندما استيقظت العروس، التي تدرس في الفرقة الرابعة بكلية الحقوق، بدون عدساتها اللاصقة.

ولفتت محامية الزوجة خلال جلسة في محكمة الأسرة إلى أن العريس استشاط غضبًا واتهم العروس بأنها خدعته للاعتقاد بأن لون عينيها طبيعيًا وأخضر، مما دفعه لإنهاء الزواج فور اكتشاف الحقيقة.

رغم محاولات الأهل لإصلاح الوضع، إلا أن الزوج أظهر تمسكًا شديدًا بأهمية "لون العيون" كشرط لـ "تحسين النسل"، مما أدى إلى المضي قدمًا في الطلاق.

هذه الواقعة تطرح قضايا مختلفة حول توقعات وشروط الزواج في المجتمعات، وتؤكد على أهمية الصراحة والشفافية بين الأزواج.