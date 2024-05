انت الأن تتابع خبر في 15 يوم فقط لاغير.. مشروب منزلي شهير أصفر اللون هيفرتك الكرش الكبير بسهولة دون الحاجة للرجيم وينهي معاناة التهاب المفاصل! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أظهرت دراسات مستجدة نشرتها مجلة "Annals of Family Medicine" أن استهلاك الماء يلعب دورا جوهريا في الحفاظ على وزن مثالي.

كما نشرت مجلة "Eat This, Not That" تقارير استنادًا إلى خبراء في التغذية تبرز مزايا ماء الكمون الساخن مقارنة بغيره من المشروبات في دعم عملية خسارة الوزن، نظرًا لخصائصه الفريدة.

أفادت الدكتورة تيريسا بيست، الأخصائية في مجال التغذية، بأنه يتم إعداد ماء الكمون من خلال غلي بذور الكمون المجففة التي تتميز بغناها بمضادات الأكسدة. هذه العملية تسهم في تحسين عمل الجهاز المناعي والهضمي وتقليل مستويات الالتهاب والوقاية من الأمراض. كما أشارت الأبحاث إلى أن ماء الكمون يفيد في زيادة معدل الأيض، الأمر الذي ينجم عنه حرق السعرات الحرارية بشكل أكثر فعالية.

كما أعلنت نتائج دراسة أجرتها "National Institutes of Health" أن النساء اللواتي زادن من استهلاك الكمون لاحظن تحسنًا ملحوظًا في فقدان الوزن، تخفيض مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر، بالإضافة إلى تقليل مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية. وتابعت الدكتورة بيست بالقول إن ماء الكمون يساعد أيضا في الحفاظ على مستويات السكر في الدم، وهو ما يمنع تكدس الدهون الناجم عن استهلاك الجلوكوز الزائد.

لتحضير ماء الكمون، يغمر ملعقة كبيرة من بذور الكمون في الماء طوال الليل، ثم يغلي الخليط في الصباح لمدة خمس دقائق. بعد أن يبرد، يتم تصفيته ويشرب ساخنًا أو باردًا كما يرغب المستهلك، ويمكن إضافة القرفة لتحسين الطعم.

هذه الأبحاث تشدد على الفوائد الصحية العديدة لماء الكمون وتقدمه كخيار مثالي وسهل لكل من يطمح لتقليل وزنه بطريقة طبيعية.