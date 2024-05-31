انت الأن تتابع خبر إعجاز إلاهي لأوراق شجرة مهملة وفوائدها جبارة تنسف نسبة السكر في الدم بسرعة فائقة.. والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نجح مواطن سعودي في زراعة شجرة النيم بمنزله في الرياض، مشيرًا إلى فوائدها المتعددة بما في ذلك طرد البعوض وخفض مستويات السكر في الدم

. وأفاد المواطن بأن شجرة النيم تساهم في توفير بيئة خالية من البعوض، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للأسر الباحثة عن حلول طبيعية لمكافحة هذه الآفة.

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