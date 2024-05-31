انت الأن تتابع خبر ليالي الدمار الخراب الكبير انفتحت.. العرافة ليلى عبد اللطيف تثير رعب الجميع بتنبؤات جديدة وحزينة للغاية. والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت ليلى عبد اللطيف، العالمة الفلكية، تحذيرات جديدة من خلال مجموعة من التصريحات الصحفية تشير فيها إلى مخاطر قادمة وتدعو الجمهور للبقاء على أهبة الاستعداد. وفي تفاصيل تصريحاتها،

لفتت ليلي عبد اللطيف إلى إمكانية وقوع كارثة طبيعية قريباً، وأكدت على أهمية الأيام المقبلة في تحديد ملامح هذه الكارثة. كما حذرت من احتمالية حدوث عواصم شديدة وأمطار غزيرة في لبنان قد تؤدي إلى فيضانات مدمرة.

وأضافت، أن هناك توقعات بأن تجري جريمة مخطط لها ضد أحد البنوك العالمية الكبرى قد تسفر عن تفجيرات وأعمال عنف، مما يعزز من المخاوف الأمنية على الساحة الدولية. علاوة على ذلك، أشارت إلى احتمالية تعليق الرحلات الجوية من وإلى دولة عربية بسبب تطورات تؤثر على استقرار المنطقة.

ولم تقتصر توقعاتها على الجوانب السلبية فحسب، بل تحدثت عن بعض التطورات الإيجابية مثل اكتشاف طبي جديد لعلاج السرطان وتنبأت بمواجهة إيلون ماسك لأزمة اقتصادية محتملة، إضافة إلى التنبؤ بزلزال مدمر وتسونامي في اليابان.

تعتبر ليلى عبد اللطيف شخصية مثيرة للجدل بسبب جرأتها في إعلان توقعات تحمل في طياتها تبعات كبيرة، حيث تتابعها جماهير غفيرة على المستوى الدولي، وتؤثر توقعاتها بشكل كبير على نظرة الناس للأحداث المستقبلية. تبقى أقوالها محط أنظار وتحليل دائم، ويقف العالم مترقباً لمعرفة دقة توقعاتها وتأثيرها في الأحداث العالمية القادمة