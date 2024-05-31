انت الأن تتابع خبر معجزة فاكهة تزرع في مصر.. تقوي العظام وتنهى ألم المفاصل وهشاشة العظام وتنظف الكبد من السموم وتخفض ضغط الدم والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - حققت مصر دوراً بارزاً في السوق العالمية للفراولة، فهي تحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم في مجال تصدير الفراولة المجمدة،
- بكمية تصل إلى حوالي 110 آلاف طن سنوياً تُصدر إلى مختلف أنحاء العالم. هذه المكانة المتقدمة تعود إلى الجودة العالية والكمية المهمة للإنتاج المصري من هذه الفاكهة.
في الإطار ذاته
- شدد حازم علي، الاستشاري في مجال التغذية العلاجية، على الفوائد الصحية العديدة للفراولة، مشيراً إلى أنها تتميز بغناها بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C وحمض الفوليك، بالإضافة إلى احتوائها على الألياف والبوتاسيوم التي تلعب دوراً هاماً في تعزيز صحة القلب والكبد وتحسين أداء العظام والجهاز المناعي.
- وأضاف أن الفراولة تسهم أيضًا في تعزيز الصحة العقلية والنفسية للأطفال بفضل محتواها من حمض الفوليك، موضحاً أنها تعمل على تحسين صحة الجلد والعيون والجهاز الهضمي. ولفت إلى تأثيرها الإيجابي في تحسين المزاج والمساعدة في التقليل من أعراض القلق والاكتئاب، وذلك بفضل المواد المضادة للأكسدة الموجودة فيها.
- وبالتالي، تظهر الفراولة كفاكهة متعددة الفوائد على الصعيدين الصحي والاقتصادي، وتعد ركيزة أساسية ضمن قائمة الصادرات المصرية، مما يلقي الضوء على قيمتها الاقتصادية والصحية التي حظيت بتقدير واعتراف عالمي.