معجزة فاكهة تزرع في مصر.. تقوي العظام وتنهى ألم المفاصل وهشاشة العظام وتنظف الكبد من السموم وتخفض ضغط الدم

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رياض - احمد صلاح - حققت مصر دوراً بارزاً في السوق العالمية للفراولة، فهي تحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم في مجال تصدير الفراولة المجمدة،

بكمية تصل إلى حوالي 110 آلاف طن سنوياً تُصدر إلى مختلف أنحاء العالم. هذه المكانة المتقدمة تعود إلى الجودة العالية والكمية المهمة للإنتاج المصري من هذه الفاكهة.

في الإطار ذاته