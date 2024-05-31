اعجاز رباني لعشبة شهيرة ورخيصة تستخدم لعلاج الإمساك وتطرد البواسير ووتقضى على آلام القولون مثل البرق.

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رياض - احمد صلاح - يُستخدم الشمر، النبات المعمر المعروف بفوائده الصحية المتنوعة، في العديد من الصناعات بما في ذلك المواد الغذائية ومستحضرات العناية الشخصية.

يدخل هذا النبات

في تركيب منتجات متعددة مثل معطرات الفم ومعاجين الأسنان، ويُستخدم أيضًا في صناعة الحلويات والمخبوزات. علاوة على ذلك، يُضاف الشمر إلى تركيبات مضادات الحموضة لفعاليته في علاج المشاكل المعدية.

في مجال الطهي

يُعد شاي الشمر مشروبًا شعبيًا يتمتع بخصائص صحية مفيدة، حيث يساعد على تحسين الهضم ويعزز من امتصاص العناصر الغذائية. بعد الوجبات، غالبًا ما تُمضغ بذور الشمر لتسهيل الهضم والتخلص من روائح الفم الكريهة. الدراسات الحديثة تُظهر أن زيت الشمر يحتوي على مكونات نشطة تحفز إفراز العصارة الهضمية، ما يساهم في تقليل التهاب المعدة والأمعاء وتحسين العمليات الهضمية.

بالإضافة إلى ذلك