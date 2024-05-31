انت الأن تتابع خبر خطر قادم الخوف والرعب يجتاح مصر .. بدأت تنبؤات العرافة ليلى عبد اللطيف تتحقق بحذافيرها.. (الله يلطف بهم) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعادت الفلكية اللبنانية المصرية ليلى عبد اللطيف، جذب انتباه العامة والإعلام مرة أخرى بعد مشاركتها توقعات تنبؤية جديدة تؤثر على مصر خلال احتفالات عيد شم النسيم.

من خلال فيديو نشرته

على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، حذرت عبد اللطيف من منخفض جوي عنيف قادم قد يسبب أمطاراً طوفانية وسيولاً مدمرة قد تغرق المدن المصرية، مما يستوجب إعلان مصر حالة طوارئ قصوى وطلب المساعدة من الدول المجاورة.

لقد ولدت ليلى عبد اللطيف

في 17 يناير 1958 ببيروت، وأثبتت نفسها كشخصية بارزة في مجال التنبؤ. تتميز بقدرتها الملهمة في التنبؤ، التي تقول إنها تتطور مع مرور الوقت وتحول توقعاتها إلى واقع بنسبة دقة تتراوح من 90% إلى 100%. وتعد ليلى ليست فقط عرافة بل فلكية تتبع أساليب إلهام غيبي مبني على تطور إحساسها.

طوال مسيرتها المهنية