انت الأن تتابع خبر الكاميرات رصدت آخر ظهور لها وهي تبكي.. اختفاء غامض لطالبة مصرية ووالدها يرصد مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن مكانها والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - في حادثة مؤلمة، اختفت طالبة في محافظة الدقهلية، مصر، تحت ظروف غامضة إثر خروجها من المدرسة خلال فترة الامتحانات. الطالبة المدعوة "جنة" غابت عن الأنظار منذ يوم الخميس الماضي، الذي خرجت فيه من مدرستها عند الساعة 10:30 صباحًا، حيث سُجل ظهورها الأخير في محيط المدرسة عند الساعة 12:00 ظهرًا من خلال كاميرات المراقبة وهي تبكي، كما ذكر موقع "العربية نت".
والد جنة، جمال عبد الغفار
- أعرب عن اعتقاده بأن ابنته قد تعرضت للابتزاز الإلكتروني، مشيرًا إلى احتمال تهديد أحدهم لها بنشر صورها على وسائل التواصل الاجتماعي وطلب مبلغ كبير من المال. ويضيف أن كاميرات المراقبة أظهرت محاولة سائق "توك توك" التحدث مع جنة ومحاولة اصطحابها، ولكنها رفضت ذلك قبل أن تختفي.
- في محاولة يائسة لاستعادة ابنته، أعلن الأب عبر صفحته على فيسبوك عن مكافأة قدرها 100 ألف جنيه مصري لمن يوفر معلومات تساعد في العثور على جنة، مؤكدًا أن المكافأة ستصل فورًا بمجرد التأكد من المعلومات المقدمة.
- تلقت هذه الحادثة تفاعلاً كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط دعوات بالدعاء للعثور على الطالبة المفقودة في أسرع وقت ممكن.