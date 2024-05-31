انت الأن تتابع خبر الكاميرات رصدت آخر ظهور لها وهي تبكي.. اختفاء غامض لطالبة مصرية ووالدها يرصد مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن مكانها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في حادثة مؤلمة، اختفت طالبة في محافظة الدقهلية، مصر، تحت ظروف غامضة إثر خروجها من المدرسة خلال فترة الامتحانات. الطالبة المدعوة "جنة" غابت عن الأنظار منذ يوم الخميس الماضي، الذي خرجت فيه من مدرستها عند الساعة 10:30 صباحًا، حيث سُجل ظهورها الأخير في محيط المدرسة عند الساعة 12:00 ظهرًا من خلال كاميرات المراقبة وهي تبكي، كما ذكر موقع "العربية نت".

والد جنة، جمال عبد الغفار