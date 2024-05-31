انت الأن تتابع خبر كنز كبير وفيتامينات عديدة لم يتناولها ..البامية معجزة ربانية تخفض السكر وتقوى المناعة وتقوى العظام ك تجعلها كالحديد. والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تسلط الدراسات الضوء على البامية كمصدر غني بالفيتامينات والمعادن الأساسية للجسم، وتكشف عن دورها الكبير في دعم صحة العيون والوقاية من الأمراض المزمنة. وفقًا لموقع "Only my health"
والذي استعرضه "الكونسلتو"،
- تعد البامية مليئة بفيتامين أ، المعروف بتعزيز قدرات الرؤية الليلية والحفاظ على صحة القرنية، بالإضافة إلى حماية العين من الجفاف والتهيج وتقليل خطر التهابات العين.
وأضاف المصدر
- ذاته أن البامية غنية بمضادات الأكسدة مثل فيتامين سي، البيتا كاروتين، اللوتين، والزياكسانثين التي تحمي العين من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة، مما يقلل من فرص الإصابة بأمراض مثل التنكس البقعي المرتبط بالعمر، إعتام عدسة العين، وتلف الشبكية. كما أن فيتامين سي الموجود في البامية يلعب دورًا هامًا في منع الأضرار التأكسدية للخلايا والحفاظ على وضوح العدسة.
بالإضافة إلى ذلك
- يشير التقرير إلى أن البامية تحتوي على فيتامين ك والفولات، والتي تساهم في تحسين الدورة الدموية بما في ذلك تلك الخاصة بالعيون، وهو ما يدعم إيصال الأوكسجين والمغذيات بشكل أفضل. تساعد الألياف الغذائية الموجودة في البامية أيضًا في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، مما يعزز بدوره امتصاص المغذيات الضرورية للعيون ويساهم في تنظيم مستويات السكر بالدم، ما يقي من مرض السكري واعتلال الشبكية المرتبط به.
- في سياق متصل، تمتلك البامية خصائص مضادة للالتهابات بفضل محتواها من الفلافونويدات والبوليفينولات، والتي من شأنها تقليل التهابات العين وتخفيف أعراض مثل الاحمرار والانتفاخ.
- لذا، تبرز البامية كخيار غذائي ممتاز لتعزيز صحة العيون والوقاية من الأمراض الشائعة المرتبطة بالتقدم في السن، مما جعلها موضوعًا للدراسة والتقييم في سياق الحفاظ على صحة الإنسان.