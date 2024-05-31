انت الأن تتابع خبر كنز كبير وفيتامينات عديدة لم يتناولها ..البامية معجزة ربانية تخفض السكر وتقوى المناعة وتقوى العظام ك تجعلها كالحديد. والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسلط الدراسات الضوء على البامية كمصدر غني بالفيتامينات والمعادن الأساسية للجسم، وتكشف عن دورها الكبير في دعم صحة العيون والوقاية من الأمراض المزمنة. وفقًا لموقع "Only my health"

والذي استعرضه "الكونسلتو"،

تعد البامية مليئة بفيتامين أ، المعروف بتعزيز قدرات الرؤية الليلية والحفاظ على صحة القرنية، بالإضافة إلى حماية العين من الجفاف والتهيج وتقليل خطر التهابات العين.

وأضاف المصدر

ذاته أن البامية غنية بمضادات الأكسدة مثل فيتامين سي، البيتا كاروتين، اللوتين، والزياكسانثين التي تحمي العين من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة، مما يقلل من فرص الإصابة بأمراض مثل التنكس البقعي المرتبط بالعمر، إعتام عدسة العين، وتلف الشبكية. كما أن فيتامين سي الموجود في البامية يلعب دورًا هامًا في منع الأضرار التأكسدية للخلايا والحفاظ على وضوح العدسة.

بالإضافة إلى ذلك