انت الأن تتابع خبر"رجعي عفش بيتك جديد من تاني"! وصفة خرافية لتلميع الخشب والأثاث بمكونين متوفرين في كل بيت.. لن تصدقي النتيجة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - "حولي أثاثك القديم إلى جديد مرة أخرى" مع وصفة منزلية بسيطة تستخدم مكونين متوافرين في كل بيت، تمنح أثاثك لمعاناً وبريقاً دون الحاجة للمنظفات الكيميائية ذات الرائحة النفاذة والتكلفة العالية.
تعاني الكثير من الأخشاب والموبيليا
- في المنازل من التلف الناتج عن تراكم الأتربة والرطوبة التي قد تؤدي إلى تكوين العفن، ومع تزايد أسعار المنظفات المخصصة للأخشاب وتأثيرها السلبي أحياناً على الصحة، ظهرت الحاجة لبدائل طبيعية فعّالة وآمنة.
- إحدى هذه البدائل الفعّالة هي استخدام خليط من الخل وزيت الزيتون، الذي يعمل بشكل رائع في تنظيف وتلميع الأخشاب. لتحضير هذا الخليط، أضف نصف كوب من زيت الزيتون إلى كوب من عصير الليمون وامزجهما جيداً في بخاخة. استخدم الخليط برشه على الخشب ثم مسحه بقطعة قماش نظيفة ليبدو كالجديد.
- بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الشاي كملمع طبيعي للأثاث، حيث يجب إعداد كوب من الشاي وإضافة زيت جونسون وعصير الليمون إليه. اغمر قطعة قماش في الخليط، اعصرها، ثم استخدمها لتلميع الأخشاب.
- لمكافحة العفن الذي قد يصيب الأخشاب، يمكنك استعمال محلول من الماء وصودا الخبز. اخلط ثلاث ملاعق كبيرة من صودا الخبز مع كوب من الماء، رش المحلول على الخشب المتأثر بالعفن، ثم امسحه للحصول على نتائج مبهرة.
- هذه الوصفات المنزلية ليست فقط فعّالة وآمنة ولكنها أيضاً اقتصادية، وتساعد على الحفاظ على صحة الأفراد والبيئة من خلال تقليل الاعتماد على المنتجات الكيميائية الضارة.