انت الأن تتابع خبر"رجعي عفش بيتك جديد من تاني"! وصفة خرافية لتلميع الخشب والأثاث بمكونين متوفرين في كل بيت.. لن تصدقي النتيجة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - "حولي أثاثك القديم إلى جديد مرة أخرى" مع وصفة منزلية بسيطة تستخدم مكونين متوافرين في كل بيت، تمنح أثاثك لمعاناً وبريقاً دون الحاجة للمنظفات الكيميائية ذات الرائحة النفاذة والتكلفة العالية.

تعاني الكثير من الأخشاب والموبيليا