انت الأن تتابع خبر "فاكهة الغلابة" المغمورة في مصر.. حل سحري يقضي على الإمساك في 5 دقائق وتمنع ارتفاع السكر وتخفض الوزن وتعتبر الحل الأمثل لـ التجاعيد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الليمون، المعروف بكونه فاكهة الغلابة، يعتبر كنزاً طبيعياً يزرع بكثرة في مصر بفضل الظروف المناخية المناسبة والتربة الخصبة.

يمتاز الليمون