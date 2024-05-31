انت الأن تتابع خبر انا احذركم لمرة المليون الدماء ستصل للركب..العرافة ليلى عبد اللطيف تكشف عن توقع خطير سيضرب هذه الدولة 30 ذي القعدة. والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، في مقابلة عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، عن سلسلة من التوقعات المقلقة للربع الأول من عام 2024.

وأوضحت عبد اللطيف أن العالم بالإضافة إلى بعض الدول العربية ستكون عرضة لأزمات كبيرة قد تنجم عنها خسائر فادحة سواء في الأرواح أو الممتلكات.

وذكرت عبد اللطيف أن هناك احتمالاً كبيراً لوقوع زلزال مدمر بقوة 10 درجات، إلا أنها لم تحدد الدولة التي ستتأثر بهذا الزلزال. كما تطرقت إلى أوضاع تركيا، التي يمكن أن تشهد فيضانات وأحداث صعبة من شأنها أن تدفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إعلان حالة طوارئ. ولم تغفل التطرق إلى كوارث متوقعة قد تضرب دولاً أوروبية خلال نفس الفترة.

في ضوء إيجابي، تنبأت عبد اللطيف بأن السعودية ستحقق إنجازاً رياضياً كبيراً في عام 2024، ورجحت أن يكون ولي العهد السعودي من بين المرشحين لجائزة نوبل للسلام نظراً لمساهمته في دعم السلام.

بخصوص لبنان، أشارت العرافة إلى أن الظروف قد تسبب إغلاق المدارس الرسمية واضطرابات في مطار رفيق الحريري الدولي، مما قد يضطر مدير طيران الشرق الأوسط محمد الحوت إلى التفكير في حلول جديدة. وحذرت من أمطار غزيرة قد تعمل على تغمرة شوارع لبنان، ما قد يؤدي إلى كارثة بيئية بسبب العواصف المتوقعة.

أضافت عبد اللطيف أنه قد يحدث لقاء بين حسن نصرالله وقيادات خليجية، ونبهت إلى أزمات سياسية مرتبطة بانتخاب رئيس جمهورية لبنان والنزاعات الداخلية. كما ألمحت إلى شتاء 2024 الذي قد يكون شديد البرودة ويزيد من معدلات الأمراض والوفيات.

تظهر هذه التوقعات مدى الاهتمام الذي يعطيه الجمهور لمتابعة التنبؤات سواء كانت هذه التوقعات طبيعية أو سياسية أو رياضية.