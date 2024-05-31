انت الأن تتابع خبر وجبة مشبعة وسهلة هتعمليها بالطاسة فطائر خلية النحل الشهية بحشوة مميزة بمكونات اقتصادية. والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعلموا كيفية إعداد فطائر خلية النحل المحشوة، وهي وجبة شهية يعشقها الأطفال والكبار على حد سواء بفضل شكلها المميز الذي يشبه خلية النحل
. هذه الفطائر تصنع عادة في الفرن
لكن في هذا المقال، سنكشف عن طريقة تحضيرها باستخدام الطاسة فقط، ما يجعل العملية أسرع وأفضل لمن يبحثون عن بدائل سهلة وسريعة.
- المقادير الأساسية لهذه الوصفة تشمل: كوبين من الدقيق متعدد الاستخدامات، ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية، ربع كوب من السكر، نصف ملعقة صغيرة من الملح، نصف كوب من الماء الدافئ، ربع كوب من الزيت النباتي، بيضة واحدة، جبنة بيضاء أو شيدر مبشورة، زعتر بزيت الزيتون، واختيارياً شوكولاتة أو مربى لمحبي الحشوات الحلوة.
- لإعداد العجين، يُمزج الدقيق مع الخميرة، السكر والملح في طبق بحجم مناسب للعجن. يضاف الماء الدافئ والزيت ويخلط الجميع جيداً حتى تتجانس المكونات. بعد ذلك، تُضاف البيضة ويُعجن المزيج حتى يتحول إلى عجينة متماسكة. يُغطى الطبق ويترك في مكان دافئ ليتخمر العجين لمدة ساعة، إلى أن يتضاعف حجمه.
- بمجرد أن يختمر العجين، يُقسم إلى كرات صغيرة، يُعمل على فردها قليلاً وتحشى بالجبنة، الزعتر بزيت الزيتون، أو الحشوات الحلوة حسب الذوق. تُغلق كرات العجين محكمةً حول الحشوة وتُرتب في طاسة مدهونة بالزيت. تُغطى الطاسة وتُترك الفطائر لتطهى على نار متوسطة لمدة 10 إلى 15 دقيقة إلى أن تصبح الأطراف ذهبية. تُقلب الفطائر لتطهى من الجهة الأخرى وتحصل على لون متجانس.
- يُمكن تقديم فطائر خلية النحل هذه ساخنة مع الشاي أو القهوة، ما يجعلها الاختيار المثالي لفطور شهي أو كوجبة خفيفة خلال اليوم.