انت الأن تتابع خبر "وداعاً للشعر الأبيض العنيد" : خبيرة تجميل سعودية تفاجئ الجميع بوصفة سحرية بسيطة لعلاج الشيب في 40 دقيقة... المكونات في كل مطبخ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمكنت خبيرة التجميل السعودية من ابتكار وصفة طبيعية فعالة تساهم في علاج الشيب وإخفاء الشعر الأبيض في غضون 40 دقيقة فقط، وذلك باستخدام مكونات بسيطة موجودة في كل مطبخ.

وصفة التجميل التي شاركتها الخبيرة السعودية تعتمد على مزج ملاعق من القهوة والكاكاو مع الماء، إذ تُغلى هذه المكونات معًا لخمس دقائق ثم تُترك لتبرد وتُصفى للاستخدام. يُمكن رش الخليط على الشعر باستخدام بخاخة وتركه لمدة أربع ساعات قبل شطفه بالماء الفاتر. للحصول على أفضل النتائج، يُنصح بتكرار الوصفة مرة كل أسبوع.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم الخبيرة وصفة القرنفل تضمن خلط زيوت القرنفل، السمسم، الخردل، الزيتون مع كريم مرطب. تُمزج هذه المكونات جيدًا ويُستخدم الخليط لتدليك فروة الرأس، ثم يُترك على الشعر لمدة ساعة قبل الشطف.

كما تشير الخبيرة إلى أن استخدام عصير البرتقال يمكن أن يُضفي لونًا برتقاليًا مُحمرًا على الشعر الأبيض، ويُعد خيارًا فعالًا لمن يفضلون لمسة لونية طبيعية. يتم توزيع عصير البرتقال على الشعر وتركه لثلاث ساعات قبل الغسل.

أخيرًا، تقدم وصفة الشاي الأسود للحصول على لون أسود داكن. يُغلى الشاي مع الماء، يُترك ليبرد ويُصفى، ثم يُستخدم الخليط لتغطية الشعر بالتساوي. تُعد هذه الطريقة طبيعية وآمنة وتمنح نتائج سريعة وفعالة دون تعرض الشعر للمواد الكيميائية الضارة.