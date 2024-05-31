انت الأن تتابع خبر وجبات خفيفة وشهية للفطور او العشاء.. طريقة عمل الميني بيتزا في المنزل بمكونات اقتصادية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقدم بيتزا الميني طعمًا شهيًا يجذب عشاقها، خاصة من الأطفال الذين يفضلون تناولها باستمرار، وتتميز بسهولة تحضيرها الذي لا يستلزم الكثير من الوقت أو الجهد، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للأمهات

في المنزل وللمتزوجات الجدد الباحثات عن وجبات سريعة واقتصادية، خصوصًا خلال الرحلات الخارجية. في هذا المقال، سنوضح طريقة تحضير الميني بيتزا بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة.

تبدأ الوصفة باستخدام المكونات التالية:

- كوب من الماء الدافئ.

- ملعقتان كبيرتان من الحليب البودرة.

- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

- ملعقة كبيرة من السكر.

- نصف ملعقة كبيرة من الخميرة.

- نصف ملعقة صغيرة من الملح.

- ربع ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف المطحون.

- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

- ملعقة من الثوم البودرة وملعقة من البصل البودرة.

- أنواع متنوعة من الجبن (شيدر وموتزاريلا).

- خضروات، لحم مفروم، شرائح ديك رومي مدخن أو دجاج حسب الرغبة.

أما خطوات التحضير فهي كالآتي: