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وجبات خفيفة وشهية للفطور او العشاء.. طريقة عمل الميني بيتزا في المنزل بمكونات اقتصادية

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رياض - احمد صلاح - تقدم بيتزا الميني طعمًا شهيًا يجذب عشاقها، خاصة من الأطفال الذين يفضلون تناولها باستمرار، وتتميز بسهولة تحضيرها الذي لا يستلزم الكثير من الوقت أو الجهد، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للأمهات

  • في المنزل وللمتزوجات الجدد الباحثات عن وجبات سريعة واقتصادية، خصوصًا خلال الرحلات الخارجية. في هذا المقال، سنوضح طريقة تحضير الميني بيتزا بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة.

تبدأ الوصفة باستخدام المكونات التالية:

  • - كوب من الماء الدافئ.
  • - ملعقتان كبيرتان من الحليب البودرة.
  • - ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
  • - ملعقة كبيرة من السكر.
  • - نصف ملعقة كبيرة من الخميرة.
  • - نصف ملعقة صغيرة من الملح.
  • - ربع ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف المطحون.
  • - ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
  • - ملعقة من الثوم البودرة وملعقة من البصل البودرة.
  • - أنواع متنوعة من الجبن (شيدر وموتزاريلا).
  • - خضروات، لحم مفروم، شرائح ديك رومي مدخن أو دجاج حسب الرغبة.

أما خطوات التحضير فهي كالآتي:

  • 1. في طبق كبير، يتم وضع جميع المكونات الجافة ثم إضافة الماء الدافئ وزيت الزيتون.
  • 2. تُعجن المكونات جيدًا لمدة 7 دقائق حتى تتشكل عجينة متماسكة.
  • 3. تترك الالعجينةعجينة لتختمر وتزيد حجمها، بعد ذلك تقطع إلى دوائر صغيرة.
  • 4. توضع العجينة في صينية، تضاف إليها الحشوة والصلصة والجبنة، وتخبز في الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة عشر دقائق حتى تصبح ذهبية اللون.
  • تقدم الميني بيتزا ساخنة مع الكاتشب، المايونيز، والبطاطس المقرمشة مما يوفر وجبة محبوبة ومفضلة للأطفال وأفراد العائلة، وهي وصفيتزاة مثالية للمناسباتللمناسبات السريعة والجمعات
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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