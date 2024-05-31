انت الأن تتابع خبر وجبات خفيفة وشهية للفطور او العشاء.. طريقة عمل الميني بيتزا في المنزل بمكونات اقتصادية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تقدم بيتزا الميني طعمًا شهيًا يجذب عشاقها، خاصة من الأطفال الذين يفضلون تناولها باستمرار، وتتميز بسهولة تحضيرها الذي لا يستلزم الكثير من الوقت أو الجهد، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للأمهات
- في المنزل وللمتزوجات الجدد الباحثات عن وجبات سريعة واقتصادية، خصوصًا خلال الرحلات الخارجية. في هذا المقال، سنوضح طريقة تحضير الميني بيتزا بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة.
تبدأ الوصفة باستخدام المكونات التالية:
- - كوب من الماء الدافئ.
- - ملعقتان كبيرتان من الحليب البودرة.
- - ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- - ملعقة كبيرة من السكر.
- - نصف ملعقة كبيرة من الخميرة.
- - نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- - ربع ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف المطحون.
- - ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- - ملعقة من الثوم البودرة وملعقة من البصل البودرة.
- - أنواع متنوعة من الجبن (شيدر وموتزاريلا).
- - خضروات، لحم مفروم، شرائح ديك رومي مدخن أو دجاج حسب الرغبة.
أما خطوات التحضير فهي كالآتي:
- 1. في طبق كبير، يتم وضع جميع المكونات الجافة ثم إضافة الماء الدافئ وزيت الزيتون.
- 2. تُعجن المكونات جيدًا لمدة 7 دقائق حتى تتشكل عجينة متماسكة.
- 3. تترك الالعجينةعجينة لتختمر وتزيد حجمها، بعد ذلك تقطع إلى دوائر صغيرة.
- 4. توضع العجينة في صينية، تضاف إليها الحشوة والصلصة والجبنة، وتخبز في الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة عشر دقائق حتى تصبح ذهبية اللون.
- تقدم الميني بيتزا ساخنة مع الكاتشب، المايونيز، والبطاطس المقرمشة مما يوفر وجبة محبوبة ومفضلة للأطفال وأفراد العائلة، وهي وصفيتزاة مثالية للمناسباتللمناسبات السريعة والجمعات