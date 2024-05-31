انت الأن تتابع خبر للقضاء على الشيب المبكر.. خلطة سحرية للقضاء على الشعر الأبيض بالليمون بدون صبغات كيميائية ضارة ..جربيها ولن تندمي. والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تستكشف النساء الراغبات في التخلص من الشعر الأبيض بأسلوب طبيعي وآمن، وصفات منزلية فعالة تجنبًا لاستخدام الصبغات الكيميائية التي قد تؤثر سلبًا على الشعر
. من هذه الوصفات،
- خلطة الليمون والقهوة وخلطة الليمون والكركم، والتي تعد بديلًا طبيعيًا لأصحاب الشعر الأبيض.
- تشتمل خلطة الليمون والقهوة على المكونات التالية: ملعقتين من القهوة، ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون، ملعقة من زيت اللوز، ملعقة كبيرة من جل الصبار، وملعقة من الفازلين. تتضمن الخطوات خلط عصير الليمون مع زيت الزيتون وجل الصبار، ثم إضافة القهوة، وأخيرًا بقية المكونات لتكوين خليط متجانس. يوصى بتطبيق هذا المزيج ثلاث مرات أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.
- أما خلطة الليمون والكركم، فتحتوي على ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون، ربع كوب من زيت الزيتون، ملعقتين من زيت البابونج، وثلاث ملاعق من الكركم البودر. يتم خلط زيت الزيتون مع زيت البابونج وعصير الليمون ثم إضافة الكركم وتحريك الخليط جيدًا. يطبق هذا المزيج على الشعر ثلاث مرات أسبوعيًا لإخفاء الشعر الأبيض بشكل طبيعي.
- إضافيًا، يوجد خيار آخر يتضمن خلط عصير الليمون بزيت جوز الهند والعسل، وتطبيقه على الشعر وفروة الرأس، ما يتيح تغذية وترطيب الشعر مع محاربة الشعر الأبيض.
- تعكس هذه الوصفات الطبيعية الرغبة المتزايدة في استخدام مكونات أكثر أمانًا وصحة للشعر، مقابل تجنب الآثار السلبية المحتملة للصبغات الكيميائية