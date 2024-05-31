انت الأن تتابع خبر "سيودعون النحس والحسد مع دخول شهر يونيو".. عالمة الفلك العبقرية ليلى عبداللطيف تكشف هوية الأبراج الأكثر حظاً وسعادة ومالاً؟ هل أنت بينهم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توقعت الفلكية المعروفة ليلى عبد اللطيف أن عدداً من الأبراج ستشهد تحولات إيجابية كبيرة مع حلول شهر يونيو، حيث ستُفتح أمامهم آفاق جديدة للحظ، السعادة والازدهار. وفقاً لعبد اللطيف، تأتي هذه التوقعات في ظل التغيرات الفلكية التي ستؤثر بصورة مباشرة على هذه الأبراج.

أبرز الأبراج التي تنتظرها فترة مثمرة وفق توقعات ليلي عبد اللطيف تشمل:

- برج الحمل: يتوقع لهذا البرج الكثير من الفرص الجديدة في مجالات العمل والسفر، وذلك بفضل الإيجابية التي يجلبها كوكب جوبيتر خلال مارس.

يتوقع لهذا البرج الكثير من الفرص الجديدة في مجالات العمل والسفر، وذلك بفضل الإيجابية التي يجلبها كوكب جوبيتر خلال مارس. - برج الجوزاء : سيرافقه بعض التحديات الفلكية، لكنه سيشهد فترات انفراج أيضًا بسبب تأثيرات ساتورن.

: سيرافقه بعض التحديات الفلكية، لكنه سيشهد فترات انفراج أيضًا بسبب تأثيرات ساتورن. - برج الأسد: سنة مليئة بالمغامرات والفرص الجديدة تعزز تجربته العاطفية والمهنية.

خاصة برج الحمل

توقعت عبد اللطيف عاطفيًا زيادة في فرص الوقوع بالحب، وشددت على أهمية الاهتمام بالجانب الصحي.

للأبراج الأخرى كالعذراء والميزان