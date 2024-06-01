انت الأن تتابع خبر بدأ العد التنازلي من هذه الليلة.. العرافة ليلى عبد اللطيف تصارح الجميع حان وقت الخوف وهذا ما سيحدث في دول عربية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلقت العرافة ليلى عبد اللطيف، المعروفة بتنبؤاتها الشجاعة، تحذيرات حادة حول بدء مرحلة حرجة تستلزم الجدية في التعامل مع توقعاتها،

مشيرة إلى تصاعد التوترات السياسية في دول مثل فرنسا والولايات المتحدة وتوقعها لامتداد هذه التوترات إلى دول عربية أخرى.

وأضافت عبد اللطيف، خلال إعلانها هذه التوقعات، أن النزاع بين روسيا وأوكرانيا سيستمر، متوقعة المزيد من الخسائر البشرية والدمار البنيوي. كما تنبأت بوقوع كوارث طبيعية مثل الزلازل والفيضانات والجفاف، بالإضافة إلى ظهور أمراض جديدة أو متحورات للأمراض القائمة، مما أدى إلى بكائها أثناء الإعلان.

في سياق متصل، تطرقت ليلى عبد اللطيف إلى إمكانية تحقق السلام في السودان بعد فترات من التحديات، وأشارت إلى خطر نشوب حرب أهلية في الولايات المتحدة مع التركيز خاصةً على الأحداث في تكساس.

أوضحت أيضاً أن الفترات القادمة ستشهد تركيز الأنظار على شخصيات مؤثرة كإيلون ماسك وتذبذبات محتملة في أسواق المال العالمية، وحذرت من استمرار الاضطربات السياسية والتغيرات الحكومية في عدة دول، مع التنبيه إلى زيادة خطر الهجمات الإرهابية.

تأتي هذه التوقعات لتعكس التأثير العميق للأحداث الجيوسياسية والطبيعية على الاستقرار العالمي، مما يستدعي إعادة تقييم الإجراءات الأمنية والاستعدادات لمواجهة هذه التحديات المهمة.