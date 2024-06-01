انت الأن تتابع خبر فاكهه مصرية مهملة رخيصة تقضي على الإمساك خلال دقائق وتمنع ارتفاع السكر وتعالج هشاشة العظام.. تعتبر الحل الأمثل لـ فقدان الوزن والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشفت دراسات حديثة أن البرقوق المصري، الذي يعرف بين المصريين بـ"فاكهة الغلابة"، يتمتع بفوائد صحية متعددة تشمل علاج الإمساك في غضون دقائق والمساهمة في تقليل مخاطر العديد من الأمراض. تزرع هذه الفاكهة بكثرة في محافظة القليوبية وتُباع بأسعار مناسبة، مما يجعلها في متناول الجميع.
ويعتبر البرقوق،
- وخصوصًا عند تجفيفه ليصبح قراصيا، ملينًا طبيعيًا يحتوي على السوربيتول، وهو كحول سكري يساهم بفاعلية في تسهيل الهضم. الجرعة الموصى بها للتخفيف من الإمساك تقدر بحوالي 50 جرامًا، أو سبع حبات من القراصيا.
- وقد بيّنت الدراسات أن القراصيا تقدم فوائد صحية أخرى، مثل تقليل خطر الإصابة بالسرطان نظرًا لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة. كما أن تناول 8 إلى 10 حبات يوميًا يمكن أن يساهم في الحماية من هشاشة العظام، خصوصاً للسيدات بعد انقطاع الطمث.
- من جانب آخر، تساعد القراصيا في الوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين، ويعود ذلك لغناها بفيتامين ج والألياف. إضافة إلى ذلك، تعتبر رفيقًا مثاليًا لمرضى السكري والأشخاص الذين يرغبون في الحفاظ على وزنهم أو تقليله، إذ يؤدي احتواؤها على الألياف المرتفعة إلى الشعور بالشبع وتأخير امتصاص السكر في الدم.