انت الأن تتابع خبر فاكهه مصرية مهملة رخيصة تقضي على الإمساك خلال دقائق وتمنع ارتفاع السكر وتعالج هشاشة العظام.. تعتبر الحل الأمثل لـ فقدان الوزن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت دراسات حديثة أن البرقوق المصري، الذي يعرف بين المصريين بـ"فاكهة الغلابة"، يتمتع بفوائد صحية متعددة تشمل علاج الإمساك في غضون دقائق والمساهمة في تقليل مخاطر العديد من الأمراض. تزرع هذه الفاكهة بكثرة في محافظة القليوبية وتُباع بأسعار مناسبة، مما يجعلها في متناول الجميع.

ويعتبر البرقوق،