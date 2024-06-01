انت الأن تتابع خبر تخلصي من شيب الشعر .. طريقة صبغ الشعر باللون الزيتوني بدون مواد كيميائية وبمكونات متوفرة بالبيت. ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتجه عدد كبير من النساء نحو اعتماد صيحات جديدة في تلوين الشعر، بحثًا عن التجديد والمواكبة لأحدث الصيحات العصرية.

وفي ظل التوجه نحو استخدام المنتجات الطبيعية

بديلاً عن الصبغات الكيميائية التي قد تسبب تلفًا للشعر، ظهرت وصفات منزلية تمكن المرأة من تحقيق اللون المطلوب دون الحاجة لزيارة صالونات التجميل. ومن بين هذه الألوان، لون الزيتوني الذي بات ممكنًا الحصول عليه من خلال مكونات سهلة وفعّالة.

يمكن تحضير

صبغة الشعر باللون الزيتوني باستخدام مكونات طبيعية من البيت، وفق الخطوات الآتية: يُخلط نصف كوب من بلسم الشعر مع أربع ملاعق من العسل الأبيض، ثم يضاف إليه ملعقة صغيرة من لون طعام بدرجة الزيتوني. تُضاف بعدها ملعقتين كبيرتين من القرفة، أربع ملاعق كبيرة من نشا الذرة، وملعقة كبيرة من خل التفاح وزيت الزيتون. يتم خلط جميع المكونات جيدًا باستخدام ملعقة خشبية للحصول على خليط متماسك.

بعد التحضير،