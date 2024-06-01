انت الأن تتابع خبر توقعاتها بدأت تحقق .. ليلى عبد اللطيف تعلن توقعات لمصر لنصف الثاني لعام 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت منصات البحث في الوطن العربي زيادة ملحوظة في الاستفسارات حول أحدث توقعات ليلى عبد اللطيف، التي أثارت جدلاً واسعاً بعد بث حلقة خاصة بالتوقعات لعام 2024 في رأس السنة.

وفي هذه الحلقة

تنبأت ليلي عبد اللطيف بأحداث بارزة، منها اختفاء شخصية عامة عالمية في ظروف غامضة، تبين لاحقاً أنها تعود للرئيس الإيراني إبراهيم ررئيسي،ئيسي، الذي توفي في حادث طائرة أدى إلى صدمة عالمية يوم الأحد الموافق لعام 2024.

إضافة إلى ذلك،