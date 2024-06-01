انت الأن تتابع خبر توقعاتها بدأت تحقق .. ليلى عبد اللطيف تعلن توقعات لمصر لنصف الثاني لعام 2024 والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شهدت منصات البحث في الوطن العربي زيادة ملحوظة في الاستفسارات حول أحدث توقعات ليلى عبد اللطيف، التي أثارت جدلاً واسعاً بعد بث حلقة خاصة بالتوقعات لعام 2024 في رأس السنة.
وفي هذه الحلقة
- تنبأت ليلي عبد اللطيف بأحداث بارزة، منها اختفاء شخصية عامة عالمية في ظروف غامضة، تبين لاحقاً أنها تعود للرئيس الإيراني إبراهيم ررئيسي،ئيسي، الذي توفي في حادث طائرة أدى إلى صدمة عالمية يوم الأحد الموافق لعام 2024.
إضافة إلى ذلك،
- كشفت العرافة اللبنانية عن توقعاتها لمصر والدول العربية بما في ذلك حدوث موجة تسونامي قوية قد تضرب بعض سواحل ههذهذه الدول، مما يتسبب في خسائر جسيمة. كما توقعت ليلى عاصفة شديدة قد تؤثر على بعض الدول الأوروبية، وهو ما ينذر بتبعات محتملة تتطلب ردود فعل سريعة من المجتمعات والحكومات المعنية.
- تناولت توقعات ليلي أيضًا طائرة ستكون محور اهتمام عالمي، حيث تشير التبؤات إلى كارثة جوية لا ينجو منها أحد خلال الأشهر الأولى من العام، وستُحدث هذه الحادثة صدمة واسعة بين الناس والإعلام على حد سواء لمعرفة تفاصيل وأسباب الحادث. هذا بالإضافة إلى توقع إصابة شخصية عالمية معروفة نتيجة انفجار مدبر يستهدفها أثناء تواجدها إما في طائرة خاصة أو على متن يخت في البحر.
- تستمر ليلى عبد اللطيف في لفت الانتباه بتوقعاتها التي تحمل في طياتها دقة وجرأة، على الرغم من المخاطر المترتبة على تنبؤات مثل هذه الكوارث. تعد ليلى أحد أبرز الشخصيات في مجال التنجيم في العالم العربي، وتأتي توقعاتها دائمًا مثاراً للنقاش والتقصي المستمر من قبل متتبعيها ووسائل