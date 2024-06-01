انت الأن تتابع خبر ارخص منها مافيش.. فاكهة إذا نقعتها بالحليب تتحول لمعجزة سحرية تحميك من السكري والقولون وتخفض الكولسترول بشكل فوري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُبرز فاكهة التين البرشومي أهميتها الغذائية العالية، والتي ترجع بالنفع الصحي الكبير على الجسم، حيث يتم زراعتها في مناطق متعددة حول العالم، على الرغم من أن أصولها تعود إلى غرب آسيا

وتشتهر هذه الفاكهة

بغناها بالفيتامينات مثل A، B1، و B2، والمعادن كالكالسيوم، الحديد، والفوسفور.

ووفقًا لما نقله موقع "organicfacts"

الطبي الأمريكي، فإن التين البرشومي يساهم في تحسين صحة القولون ويقي من الإمساك بفضل محتواه الغني بالألياف، حيث تحتوي كل ثمرة على 5 جرامات من الألياف، ما يعزز منظومة الهضم ويقي من الإسهال. بالمقابل، يعتبر التين فعالاً في عملية تخفيف الوزن على الرغم من ضرورة الحد من استهلاكه نظرًا لارتفاع محتواه من السعرات الحرارية.

كما يوجد للتين البرشومي

دور في خفض مستويات الكوليسترول داخل الجسم، جاء ذلك بفضل احتوائه على البكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تساعد في التخلص من الكوليسترول الزائد. الدراسات تشير كذلك إلى أن استهلاك التين يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية نظرًا لمحتواه من فينول والأحماض الدهنية أوميجا 3 وأوميجا 6.

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