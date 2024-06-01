انت الأن تتابع خبر ذي القعدة لم يمر بسلام انا احذركم. ليلى عبد اللطيف تكشف وهي مرعوبة ترتجف هذا ماسيحدث بعد اسبوع .. والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تُحذّر العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف من تداعيات صحية قد تواجه الشرق الأوسط قريبًا، حيث صرحت خلال مقابلتها مع قناة "الظفرة

" بأن هناك احتمال لظهور فيروس جديد في عمان بحلول عيد الأضحى 2024، يفوق في خطورته فيروس كورونا. وأكدت عبد اللطيف على الحاجة الماسة لتطبيق إجراءات وقائية فعّالة، والتي من المحتمل أن تشمل توجيهات وزارة الصحة الأردنية نظرًا للتأثير المحتمل لهذا الفيروس الجديد.

بالإضافة إلى ذلko، حذرت عبد اللطيف من ظهور سلالة جديدة من فيروس الجدري قد تكون أشد فتكًا وخطورة من السلالات السابقة. ولفتت إلى أن هذا الوباء الجديد قد يدفع المجتمعات إلى العودة لنمط العزل والعمل عن بُعد كما حدث خلال جائحة كورونا، مشيرةً إلى التأثيرات المحتملة على نظم التعليم والعمل.

رغم التشكيك الذي يحوم حول دقة توقعاتها، تواصل ليلى عبد اللطيف استقطاب الاهتمام بشكلٍ واسع، خصوصًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تلقى توقعاتها ردود فعلٍ واسعة وتحفّز حوارات مستمرة، ممّا يبرز تأثيرها القوي على الرأي العام في المنطقة. يُذكر أن الآراء تتباين حول مدى مصداقية توقعاتها، لكن الجدل المستمر يعكس الاهتمام المتزايد بكل ما تطرحه.