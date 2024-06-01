انت الأن تتابع خبر هدية ربانية مذهلة تغير المعادلة: نبات عشبي مهمل يعزز الذاكرة، يغذي الدماغ، يكافح الشيخوخة، يسرع نمو الشعر ويطيل العمر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -

أكدت دراسات حديثة على أهمية البقدونس، العشبة الغنية بالفيتامينات والمعادن، في تعزيز الذاكرة، تغذية الدماغ، ومكافحة علامات الشيخوخة.

يستخدم البقدونس